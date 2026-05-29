Venerdì 29 maggio a Mazara del Vallo si è verificato uno scontro tra uno scuolabus e un Suv, con 19 persone ferite, tra cui 14 bambini. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale, nessuno in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio mentre lo scuolabus si dirigeva verso la Borgata Costiera. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’incidente.

Paura nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera si è scontrato con un Suv. A seguito dell’impatto, il mezzo scolastico si è ribaltato su un lato, provocando il ferimento di tutte le persone a bordo. Sul pullman viaggiavano gli alunni dell’istituto comprensivo Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, accompagnati dai docenti, da assistenti del servizio comunale e da un genitore. Il bilancio complessivo è di 19 feriti: 14 bambini, l’autista dello scuolabus, due insegnanti, il genitore e il conducente del Suv. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, nessuno risulta in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Scontro tra scuolabus e Suv a Mazara del Vallo: 19 feriti, tra cui 14 bambini. Nessuno è in pericolo di vita

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