Fatture false per 1,5 milioni indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla | cos’è l’Enci l’Ente vigilato dal Masaf

Notizia in breve

Una deputata è indagata per aver emesso fatture false per circa 1,5 milioni di euro. Le fatture riguardano un meccanismo di sponsorizzazione dell’Enci, l’Ente nazionale cinofilia italiana, al programma televisivo condotto dalla stessa. L’indagine è in corso e si concentra sull’utilizzo delle fatture per scopi di sponsorizzazione e sui rapporti tra l’Enci e il programma televisivo.