Fatture false per 1,5 milioni indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla | cos’è l’Enci l’Ente vigilato dal Masaf
Una deputata è indagata per aver emesso fatture false per circa 1,5 milioni di euro. Le fatture riguardano un meccanismo di sponsorizzazione dell’Enci, l’Ente nazionale cinofilia italiana, al programma televisivo condotto dalla stessa. L’indagine è in corso e si concentra sull’utilizzo delle fatture per scopi di sponsorizzazione e sui rapporti tra l’Enci e il programma televisivo.
Fatture false per circa 1,5 milioni di euro e un meccanismo di sponsorizzazione dell’Enci, l’Ente nazionale cinofilia italiana, al programma televisivo che conduce. Sono queste le accuse a carico della deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. Brambilla è indagata, assieme ad altre cinque persone tra cui il presidente di Enci Espedito Massimo Muto, in relazione alla realizzazione del suo programma tv Dalla parte degli animali. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
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