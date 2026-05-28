Indagata per false fatture la deputata Michela Vittoria Brambilla | sotto inchiesta il programma Dalla parte degli animali

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Milano indaga la deputata Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati) per un presunto giro di false fatture da 1,5 milioni di euro legato alle sponsorizzazioni del suo programma tv su Rete4. La Guardia di Finanza ha avviato perquisizioni in tre città presso l'Enci e tre società di produzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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