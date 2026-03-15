Huaweigate indagato Andrea Maellare | è un altro assistente parlamentare del forzista Martusciello Martedì l’interrogatorio

La Procura federale del Belgio ha aperto un’indagine legata allo scandalo Huaweigate e ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Maellare, assistente parlamentare del deputato del gruppo forzista. Martedì si è svolto l’interrogatorio con la partecipazione dello stesso Maellare. La vicenda riguarda questioni legate a possibili attività illecite e coinvolgimenti di vari soggetti nel contesto dell’indagine.

La Procura federale del Belgio scrive un altro capitolo nel cosiddetto scandalo Huaweigate. E rischia di farlo a pochi giorni dall’audizione dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello davanti alla Commissione Juri in merito alla richiesta di revoca dell’immunità presentata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria belga. Quest’ultima sospetta il coinvolgimento del politico italiano nel presunto giro di mazzette che da Huawei passavano nelle mani di lobbisti e assistenti parlamentari per poi finire nelle tasche anche di europarlamentari. Nell’inchiesta, però, c’è un nuovo indagato al quale, nei giorni scorsi, la polizia ha notificato un invito a essere interrogato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Huaweigate”, indagato Andrea Maellare: è un altro assistente parlamentare del forzista Martusciello. Martedì l’interrogatorio Articoli correlati Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PdL, è indagato per mafiaSalvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PdL, è finito al centro di un’indagine della Dda di... Morte Quentin: 7 in carcere. L’assistente del deputato LFI indagato per istigazioneLa Procura di Lione procede per omicidio volontario dopo il pestaggio del 23enne Deranque.