Fiuggi viola la sorveglianza speciale | denunciato 46enne

Notizia in breve

Un uomo di 46 anni residente a Fiuggi è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare durante le ore notturne. La violazione è stata accertata durante controlli di routine. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle circostanze o alle conseguenze della violazione.