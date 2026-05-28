Fiuggi viola la sorveglianza speciale | denunciato 46enne
Un uomo di 46 anni residente a Fiuggi è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare durante le ore notturne. La violazione è stata accertata durante controlli di routine. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle circostanze o alle conseguenze della violazione.
Personale della Polizia di Stato ha denunciato un 46enne residente a Fiuggi per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne.L’uomo era sottoposto alla misura che gli imponeva di restare nella propria abitazione dalle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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