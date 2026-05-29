L’amministratore delegato di una società è stato ascoltato per oltre tre ore in procura riguardo alla gara per la cabinovia Apollonio-Socrepes, opera olimpica mai completata, del valore di 35 milioni di euro. L’indagine riguarda l’assegnazione dei lavori legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’interrogatorio si è concentrato sulle procedure di gara e sui presunti aspetti controversi relativi alla realizzazione dell’opera.

Oltre tre ore di interrogatorio ieri per Fabio Massimo Saldini, l’Ad Simico, sentito in procura a Belluno in merito all’inchiesta sull’assegnazione dei lavori per costruire la cabinovia Apollonio-Socrepes, una tra le opere più contestate delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Opera che non è stata portata a conclusione entro i termini dell’evento e che oggi risulta ancora non ultimata, ma già costata oltre 35 milioni di euro. Saldini è tra gli indagati per turbata libertà di gara d’appalto, accusa che l’ad ha respinto. Per i suoi legali, Maurizio e Massimiliano Paniz “ha chiarito pienamente ciò che ci era stato contestato. Non c’era alcun rapporto privilegiato con la società Graffer, al contrario Saldini ha chiarito che sono insorti contrasti sempre maggiori”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inchiesta cabinovia Apollonio-Socrepes, interrogato l’ad di Simico Saldini sulla gara per l’opera olimpica mai conclusa, ma costata 35 milioni

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