uboldo incendio alle poste intervento dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, alle poste di Uboldo in via 4 novembre, si è verificato un incendio. L'incendio è scoppiato intorno alle 16, quando l'ufficio postale si trovava chiuso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

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