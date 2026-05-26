Bernate rogo di 100 rotoballe di fieno | i vigili operano sulla cascina
Un incendio ha interessato una cascina a Bernate, distruggendo circa 100 rotoballe di fieno. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, così come i motivi per cui le fiamme hanno coinvolto la tettoia e generato una massa di calore difficile da controllare.
? Punti chiave Come hanno fatto le fiamme a colpire la tettoia della cascina?. Perché l'incendio ha creato una massa critica di calore così difficile?. Chi sta aiutando i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento?. Cosa indagheranno le autorità per stabilire l'origine del rogo?.? In Breve Incendio scoppiato lunedì 25 maggio intorno alle ore 21:30 presso cascina Santa Caterina.. Dieci mezzi dei vigili del fuoco operano per il raffreddamento della tettoia colpita.. Nessuna persona risulta intossicata dal fumo prodotto dalle cento rotoballe di fieno.. Autorità avviano indagini sul campo per ricostruire la dinamica del rogo a Bernate.. Circa cento rotoballe di fieno sono andate in fiamme presso la cascina Santa Caterina a Bernate, nella zona ovest di Milano, dopo che il rogo è scoppiato lunedì sera intorno alle 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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