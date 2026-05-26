Bernate rogo di 100 rotoballe di fieno | i vigili operano sulla cascina

Notizia in breve

Un incendio ha interessato una cascina a Bernate, distruggendo circa 100 rotoballe di fieno. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, così come i motivi per cui le fiamme hanno coinvolto la tettoia e generato una massa di calore difficile da controllare.