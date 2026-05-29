incendio a san giuliano milanese fiamme in cascina rancate

Un incendio ha devastato una parte di Cascina Rancate, in provincia di Milano. Le fiamme hanno interessato circa un’ala dell’azienda agricola, di circa 1.000 metri quadrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

(LaPresse) Un vasto incendio ha colpito Cascina Rancate, nel territorio di San Giuliano Milanese, dove un’intera ala dell’azienda agricola, di circa 1.500 metri quadrati, è stata avvolta dalle fiamme nel giro di pochi minuti. L’intervento dei vigili del fuoco si è concentrato immediatamente sulla messa in sicurezza degli animali presenti nella struttura: 510 bovini da latte sono stati salvati e messi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti fino a 16 mezzi, impegnati per tutta la notte nelle operazioni di spegnimento, contenimento dell’incendio e successiva bonifica dell’area, in particolare del fienile. Le attività, particolarmente complesse, hanno coinvolto complessivamente circa 60 vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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