Incarichi triennali DSGA pubblicato il decreto con l’ordine di conferimento

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 64 del 7 aprile 2026, che stabilisce i criteri per l’assegnazione degli incarichi triennali di Direttore dei servizi generali e amministrativi. Il decreto riguarda il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. La pubblicazione del decreto segna l’avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 64 del 7 aprile 2026, che definisce i criteri per il conferimento degli incarichi triennali di DSGA al personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Il provvedimento riguarda le posizioni di lavoro di Direttore dei servizi generali e amministrativi e richiama quanto previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca 201921. L’incarico di DSGA viene conferito dall’Ambito territoriale con decreto del dirigente preposto. Il provvedimento deve poi essere pubblicato sul sito internet dell’Ufficio competente. Il testo stabilisce anche l’ordine da seguire per l’assegnazione degli incarichi triennali dopo le operazioni di mobilità territoriale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Proroga graduatorie del concorso DSGA e scorrimento mobilità verticale DSGA ff: emendamenti al decreto PNRRDurante l’esame del decreto PNRR in quinta Commissione Bilancio della Camera, sono stati presentati emendamenti riguardanti la proroga delle...

Ue, Angela Merkel alla Cerimonia di conferimento dell'Ordine al Merito: "La promessa di pace rimane"Durante una cerimonia ufficiale, una ex cancelliera è stata tra i primi venti destinatari dell’Ordine al Merito Europeo, un nuovo riconoscimento...