Durante una cerimonia ufficiale, una ex cancelliera è stata tra i primi venti destinatari dell’Ordine al Merito Europeo, un nuovo riconoscimento istituito dal Parlamento europeo. La premiazione ha coinvolto figure che hanno dato un contributo rilevante all’integrazione e ai valori dell’Unione Europea. La ex cancelliera ha sottolineato che la promessa di pace rimane un obiettivo fondamentale, pur senza approfondire ulteriori dettagli sulle altre personalità premiate. La cerimonia si è svolta in un contesto formale e ufficiale.

Angela Merkel è tra i primi venti destinatari dell’ Ordine al Merito Europeo, il nuovo riconoscimento istituito dal Parlamento europeo per premiare personalità che hanno contribuito in modo significativo all’integrazione e ai valori dell’Unione Europea. Durante il suo intervento, l’ex cancelliera tedesca ha parlato soprattutto del tema della pace e delle nuove sfide per l’Europa. “La prima promessa fatta ai nostri Stati membri era la pace”, ha ricordato Merkel, spiegando che dopo l’invasione russa dell’Ucraina quella sicurezza “ non può più essere data per scontata “. L’ex leader tedesca ha poi sottolineato come anche il cambiamento della strategia americana in materia di sicurezza stia spingendo l’Unione Europea a tornare a discutere di una difesa comune europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, Angela Merkel alla Cerimonia di conferimento dell'Ordine al Merito: "La promessa di pace rimane"

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