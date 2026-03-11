Proroga graduatorie del concorso DSGA e scorrimento mobilità verticale DSGA ff | emendamenti al decreto PNRR

Durante l’esame del decreto PNRR in quinta Commissione Bilancio della Camera, sono stati presentati emendamenti riguardanti la proroga delle graduatorie del concorso DSGA e lo scorrimento della mobilità verticale DSGA ff. La discussione si è concentrata su queste modifiche, senza approfondire altri aspetti del decreto. La seduta è avvenuta oggi, con attenzione sulle disposizioni relative ai dirigenti scolastici e alle procedure di assunzione.

Nel corso dell'esame del decreto PNRR (C. 2807) in 5ª Commissione Bilancio della Camera dei deputati sono stati presentati due emendamenti che intervengono sulle procedure di reclutamento e di progressione di carriera del personale amministrativo della scuola, con particolare riferimento alla figura del DSGA e all'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione.