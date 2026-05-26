Entra nel vivo la stagione delle Feste de l’Unità | apertura a Vecchiazzano con il governatore de Pascale

La Festa de l’Unità di Vecchiazzano si svolge dal 28 maggio al 2 giugno nell’area feste di Castel Latino 51. L’evento segna l’inizio ufficiale della stagione delle Feste de l’Unità sul territorio. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del governatore. L’appuntamento si ripete ogni anno in questa località, attirando partecipanti della zona e non solo. La manifestazione si svolge in un’area dedicata, con attività e incontri previsti durante tutta la durata dell’evento.

Entra nel vivo la stagione delle Feste de l’Unità sul territorio, con un appuntamento consolidato: torna la Festa de l'Unità di Vecchiazzano, dal 28 maggio al 2 giugno, nell’area feste di Castel Latino 51. Tutte le sere cucina romagnola, pesce e pizzeria. Domenica a pranzo antipasto freddo e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Untold Struggles Behind the Worlds Most Famous Success Stories

Notizie e thread social correlati

Scuola, in Emilia-Romagna le primarie apriranno il 31 agosto. Il governatore De Pascale”Un modo per venire incontro alle richieste delle famiglie”In Emilia-Romagna, le scuole primarie inizieranno l’anno scolastico il 31 agosto, con molte strutture che offriranno attività extrascolastiche fino...

Alle Feste de l’Unità banditi i prodotti delle aziende che supportano Israele, al bar la Gaza colaDurante le Feste de l’Unità a Bergamo, le autorità hanno deciso di vietare la vendita di prodotti provenienti da aziende che supportano Israele.

Temi più discussi: Salesiani in festa!; Sapore di festa a Padova e provincia: fine settimana tra profumo di fragole, bisi e asparagi dal 15 al 17 maggio 2026; Ciliegia Marostica IGP, al via le feste 2026; Wein Tour, Festa del Cinema, Bimbimbici e Sagra del vino: un weekend che celebra tradizioni e creatività.

Dal mare una nuova narrazione della Calabria: entra nel vivo il festival Thàlassa. #Thàlassa2023 #Calabria #Mare #Cultura #Comunità #Identità #Memoria #Sostenibilità #Pedagogia #Partecipazione ? metisonline.org/2026/05/22/dal… x.com

[Consiglio Cercasi] Sono diventato troppo esigente con i gruppi di D&D dopo una pausa e sto perdendo l'amore per questo hobby. Come faccio a sistemare la situazione? reddit

Entra nel vivo la Festa del Libro. Autori in scena sotto i porticiEntra nel vivo la Festa del Libro a Novellara, tra i portici e vari spazi del centro storico della cittadina, ... ilrestodelcarlino.it

Vitulano, entra nel vivo la festa di San Menna EremitaVitulano, 21 Maggio - Vitulano entra nel vivo dei solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, cuore spirituale e identitario della comunità. Dopo i ... sciscianonotizie.it