A bordo della stazione spaziale cinese Tiangong sono presenti embrioni umani artificiali, utilizzati per studiare l’impatto della microgravità sullo sviluppo precoce. Si tratta di modelli sperimentali senza precedenti, che vengono monitorati e analizzati dagli scienziati. L’esperimento mira a comprendere come la condizione di assenza di gravità influenzi la crescita e la formazione delle prime strutture embrionali. La presenza di questi embrioni rappresenta un passo importante nelle ricerche sulla biologia umana nello spazio.

Un esperimento senza precedenti sta attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale: a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong si trovano infatti modelli di embrioni umani artificiali utilizzati per studiare gli effetti della microgravità sulle prime fasi dello sviluppo umano. Secondo quanto riportato da Scientific American e confermato dall’ Accademia Cinese delle Scienze, si tratta del primo studio al mondo di questo tipo condotto nello spazio. L’obiettivo è comprendere come l’assenza di gravità possa influenzare i meccanismi biologici legati alla riproduzione umana, aprendo nuove prospettive per le future missioni spaziali di lunga durata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - In questo momento nello spazio ci sono degli embrioni umani

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