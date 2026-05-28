Un team cinese ha inviato embrioni umani artificiali nello spazio a bordo di una navicella. L’obiettivo è studiare come si sviluppano in condizioni di microgravità, con un esperimento condotto in assenza di gravità terrestre. Gli embrioni, creati in laboratorio, sono stati lanciati nello spazio per osservare eventuali differenze nel loro sviluppo rispetto a quelli cresciuti sulla Terra. L’operazione è stata completata senza incidenti.

La scienza ha acceso i riflettori su un esperimento che ha destato stupore, ma anche interesse. Un gruppo di embrioni umani artificiali è attualmente a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, protagonista di un esperimento che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione della riproduzione umana nello spazio. L’Accademia Cinese delle Scienze, come riporta la rivista Scientific American, ha confermato che si tratta del primo studio al mondo su strutture embrionali artificiali condotto in condizioni di microgravità, aprendo scenari inediti per il futuro dell’esplorazione spaziale umana. È importante sottolineare che queste strutture non sono veri embrioni: si tratta di modelli biologici derivati da cellule staminali, progettati per riprodurre fedelmente i processi che avvengono nelle primissime fasi della gravidanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Cina lancia gli embrioni umani artificiali nello spazio: “Esperimento per studiare come si potrebbero sviluppare le gravidanze in condizioni di microgravità”

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China Just Sent Artificial Embryos to Space – Worlds First Experiment on Tiangong Station

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