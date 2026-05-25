La Cina ha lanciato embrioni umani artificiali nello spazio | ci aiuteranno a capire le possibilità di riproduzione

Notizia in breve

La Cina ha inviato embrioni umani artificiali sulla Stazione Spaziale Cinese. Questi modelli saranno utilizzati per studiare le possibilità di riproduzione umana nello spazio. L’esperimento mira a capire se, in futuro, sarà possibile riprodursi in ambienti extraterrestri. La missione rappresenta un passo avanti nelle ricerche sulla biologia umana in condizioni di microgravità. I dettagli sui tempi e le modalità dello studio non sono stati ancora resi noti.