La Cina ha lanciato embrioni umani artificiali nello spazio | ci aiuteranno a capire le possibilità di riproduzione

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cina ha inviato embrioni umani artificiali sulla Stazione Spaziale Cinese. Questi modelli saranno utilizzati per studiare le possibilità di riproduzione umana nello spazio. L’esperimento mira a capire se, in futuro, sarà possibile riprodursi in ambienti extraterrestri. La missione rappresenta un passo avanti nelle ricerche sulla biologia umana in condizioni di microgravità. I dettagli sui tempi e le modalità dello studio non sono stati ancora resi noti.

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La Cina ha annunciato di aver spedito a bordo della Stazione Spaziale Cinese embrioni umani artificiali, modelli che aiuteranno gli esperti a capire se l'essere umano un giorno sarà in grado di riprodursi nello spazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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China Just Sent Artificial Embryos to Space – Worlds First Experiment on Tiangong Station

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