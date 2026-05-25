La Cina ha lanciato embrioni umani artificiali nello spazio | ci aiuteranno a capire le possibilità di riproduzione
La Cina ha inviato embrioni umani artificiali sulla Stazione Spaziale Cinese. Questi modelli saranno utilizzati per studiare le possibilità di riproduzione umana nello spazio. L’esperimento mira a capire se, in futuro, sarà possibile riprodursi in ambienti extraterrestri. La missione rappresenta un passo avanti nelle ricerche sulla biologia umana in condizioni di microgravità. I dettagli sui tempi e le modalità dello studio non sono stati ancora resi noti.
La Cina ha annunciato di aver spedito a bordo della Stazione Spaziale Cinese embrioni umani artificiali, modelli che aiuteranno gli esperti a capire se l'essere umano un giorno sarà in grado di riprodursi nello spazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
China Just Sent Artificial Embryos to Space – Worlds First Experiment on Tiangong Station
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