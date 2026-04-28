L’ex calciatore ha commentato la situazione attuale della squadra bianconera, sottolineando come manchi un attaccante capace di concretizzare le occasioni. Ha aggiunto che Vlahovic potrebbe contribuire a migliorare il reparto offensivo, mentre ha escluso che l’esperto attaccante straniero sia la soluzione giusta a causa dei suoi 37 anni. Ha infine elogiato il giovane talento, definendolo un fenomeno.

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© Calcionews24.com - Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno»

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