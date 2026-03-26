La procura generale di Bologna ha pubblicato il suo bilancio sociale dopo 14 anni, evidenziando una mancanza di personale amministrativo pari al 31,7%. La nota sottolinea una criticità che coinvolge l’intero sistema giudiziario, con una significativa riduzione delle risorse umane disponibili. La situazione viene descritta come una delle principali problematiche che interessano l’ente, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Il procuratore generale Cascone: "Quale azienda funziona con un terzo di dipendenti in meno". Torna il bilancio sociale dopo 14 anni La procura generale di Bologna torna a pubblicare il proprio bilancio sociale dopo 14 anni e lo fa mettendo in evidenza una criticità strutturale che riguarda l’intero sistema giudiziario: la carenza di personale. Un dato su tutti colpisce: negli uffici bolognesi manca il 31,7% del personale amministrativo, una scopertura che incide in modo significativo sull’efficienza della macchina della giustizia. A presentare il documento è stato l’avvocato generale di Bologna, Ciro Cascone, che ha spiegato come il bilancio sociale sia stato realizzato interamente con risorse interne, spesso lavorando anche fuori dall’orario ordinario per non sottrarre tempo alle attività quotidiane degli uffici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Giustizia a Bologna, l'allarme della Procura generale: manca il 31,7% del personale amministrativo

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