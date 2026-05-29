In pista con la gamma Alfa Romeo
Alfa Romeo si presenta in pista con la sua gamma, puntando su sportività, esclusività e italianità. La casa automobilistica mira a rafforzare la propria identità come marchio della passione e dell’eccellenza nel settore, all’interno del gruppo Stellantis. La strategia si concentra sull’offerta di modelli che incarnano questi valori, continuando a distinguersi nel mercato con un’immagine di alta qualità e prestazioni sportive.
Sportività, esclusività, italianità. È con questi valori che Alfa Romeo guarda al futuro, come marchio della passione automobilistica nell'universo Stellantis. Il nuovo corso del Biscione punta a un'esperienza «taylor made», un «su misura» pensato per accontentare il cliente dalla fabbrica alla strada: personalizzazione, con il programma BottegaFuoriserie, e brivido, grazie ad Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich. Due modi per tirare fuori il meglio da Giulia, Stelvio e tutta la gamma Alfa. «Le Alfa Romeo nascono per essere guidate con passione viscerale - sottolinea Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo - in pista o sulle strade di tutti i giorni: è questa vocazione all'emozione di guida che portiamo nel nostro DNA fin dal 1910. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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