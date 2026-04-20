Alfa Romeo il bello viene in pista

Alfa Romeo e la Scuderia de Adamich hanno celebrato i 35 anni di collaborazione rinnovando il loro accordo. La nuova partnership ha portato alla creazione dell’Alfa Romeo Driving Academy, un progetto dedicato alla formazione di piloti e appassionati. La presentazione ufficiale è avvenuta durante un evento pubblico, con la partecipazione di rappresentanti delle due organizzazioni. La partnership si concentra sulla promozione di attività sportive e di guida su strada.

Alfa Romeo e Scuderia de Adamich festeggiano i 35 anni insieme, rinnovando la partnership per dare vita alla Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich. La combinazione tra DNA sportivo del Biscione e l'expertise tecnica del team pilastro della Motor Valley diventa emozione sull'asfalto del circuito di Varano de' Melegari, attraverso molteplici esperienze di guida su misura per ogni gusto e livello di preparazione. Un'offerta che spazia dalla sportività alla sicurezza, il tutto declinato in funzione della gamma Alfa Romeo: dalla compatta sportiva Junior al C-SUV Tonale, dalla berlina ad alte prestazioni Giulia al D-SUV Stelvio, la scelta copre ogni motorizzazione che sia 100% elettrico, turbo benzina, turbo diesel o ibrido.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alfa Romeo, il bello viene in pista 2026 Alfa Romeo Tonale - Alfa Just KILLED The Hybrid! Notizie correlate Leggi anche: Alfa Romeo 75: l’ultima vera Alfa a trazione posteriore? Tragedia SS131: Alfa Romeo sbanda, muore il 55enneUn automobilista di 55 anni, originario di Bortigali, ha perso la vita in un sinistro sulla Statale 131. Contenuti utili per approfondire Alfa Romeo, il bello viene in pistaAlfa Romeo e Scuderia de Adamich festeggiano i 35 anni insieme, rinnovando la partnership per dare vita alla Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich. La combinazione tra DNA sportivo ... iltempo.it Nuova Alfa Romeo Stelvio: tutto quello che sappiamo su design, motori, piattaforma e prezzi del futuro SUV ad un mese dal piano di FilosaNuova Alfa Romeo Stelvio è una delle vetture più attese in assoluto tra quelle che il gruppo Stellantis lancerà sul mercato da qui al 2030. Il suo debutto salvo cambiamenti avverrà nel 2028 come confe ... clubalfa.it