Settimana nazionale della sclerosi multipla presentazione dell’Agenda 2030 e iniziative in tutta Italia
In tutta Italia si svolge la Settimana nazionale della sclerosi multipla, un evento organizzato dall'Associazione italiana sclerosi multipla. In questa occasione vengono presentate le attività e le iniziative dedicate a sensibilizzare e informare sul tema della malattia. Contestualmente, si tiene anche la presentazione dell’Agenda 2030, con incontri e eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le manifestazioni coinvolgono associazioni, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e il sostegno alle persone colpite.
(Adnkronos) – Torna la Settimana nazionale della sclerosi multipla, promossa da Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e dalla sua Fondazione Fism con eventi, incontri e iniziative in tutta Italia, dal 23 al 30 maggio, per informare, sensibilizzare e portare al centro dell'attenzione pubblica la vita delle persone con sclerosi multipla (Sm) e patologie correlate. Da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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