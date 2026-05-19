Settimana nazionale della sclerosi multipla presentazione dell’Agenda 2030 e iniziative in tutta Italia

In tutta Italia si svolge la Settimana nazionale della sclerosi multipla, un evento organizzato dall'Associazione italiana sclerosi multipla. In questa occasione vengono presentate le attività e le iniziative dedicate a sensibilizzare e informare sul tema della malattia. Contestualmente, si tiene anche la presentazione dell’Agenda 2030, con incontri e eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le manifestazioni coinvolgono associazioni, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e il sostegno alle persone colpite.

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