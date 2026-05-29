In Italia, il protagonista ha affrontato difficoltà legate all’età: considerato troppo giovane o troppo vecchio, ha incontrato resistenze e pregiudizi. In Kosovo, invece, ha trovato un ambiente più accogliente e ha assaggiato un piatto di pasta che costa circa 3 euro. La sua esperienza si concentra su differenze di mentalità e di costi tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche.

“In Italia mi sono scontrato con una mentalità difficile: prima sei troppo giovane, poi improvvisamente diventi troppo vecchio. Avevo 24 anni, ma dopo quell’infortunio sembrava che non avessi più mercato”. Comincia così la storia unica di Davide Borsellini, portiere romano oggi 27enne. È cresciuto calcisticamente nell’Udinese, poi tanta esperienza in Serie, da Foggia a Rende e Paganese. Poi la rottura del setto nasale lo ha tenuto fermo un anno e mezzo. Da lì gli si è chiusa ogni opportunità: nessuna squadra lo voleva. E allora ha scelto la strada meno convenzionale: ha scelto di ripartire dalla Raiffeisen Superliga, la Serie A del Kosovo. Un’avventura bizzarra, controtendenza, che invece si è trasformata nella sua oasi di serenità e di successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Italia prima sei troppo giovane, poi troppo vecchio. In Kosovo ho trovato la serenità e un piatto di pasta costa 3 euro”: la storia di Davide Borsellini

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