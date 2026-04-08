Un nuovo thriller prodotto da Sky porta gli spettatori in un’Italia segnata da ombre e tradimenti. La trama segue un personaggio in fuga con un giovane boss pentito, che cerca di scoprire chi lo ha tradito prima che sia troppo tardi. Nel cast, l’attrice interpreta un’agente sotto copertura chiamata Rosa, coinvolta in una situazione ad alta tensione. La narrazione si concentra sulle tensioni e i colpi di scena che si susseguono nel corso della vicenda.

M aria Chiara Giannetta dismette i panni di Blanca per indossare quelli di Rosa, un’agente sotto copertura che si ritrova a gestire una situazione esplosiva. Sky Original lancia il trailer di Rosa Elettrica, la serie thriller on-the- run disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Tratta dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi, la storia segue una giovane recluta del Nucleo Protezione Testimoni alle prese con il suo primo, rischiosissimo incarico: proteggere Cocìss, un baby boss della camorra deciso a pentirsi. Maria Chiara Giannetta, carriera e vita. guarda le foto Rosa Elettrica, una fuga senza tregua lungo l’Italia. Il ritmo della narrazione emerge con forza dalle prime immagini: un’Italia attraversata in velocità, dove i confini tra alleati e nemici sfumano velocemente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo thriller adrenalinico di Sky. In fuga con un giovane boss pentito attraverso un'Italia carica di ombre, dovrà scoprire chi l'ha tradita prima che sia troppo tardi

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