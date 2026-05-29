Davide Borsellini calciatore in Kosovo | Stipendio normale ma vivo benissimo Un primo al ristorante 3 euro
Davide Borsellini, ex calciatore dell’Udinese, ha commentato il suo trasferimento in Kosovo, affermando che il suo stipendio è normale e che vive bene. Ha aggiunto che può pranzare al ristorante con 3 euro e ha descritto il paese come un “altro mondo” rispetto all’Italia. Borsellini ha spiegato che la sua vita lì è molto diversa rispetto a quella italiana, senza fornire ulteriori dettagli.
Il trasferimento in Kosovo ha cambiato la vita di Davide Borsellini, ex Udinese. "Qui è un altro mondo rispetto all'Italia". Pane a 40 centesimi, tasse al 12% e un ambiente sano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Al Bano: “Le accuse di Romina le vivo con amarezza, ho sempre messo la famiglia al primo posto”Al Bano Carrisi ha commentato le affermazioni di Romina Power durante un'intervista a Belve riguardo alla scomparsa della loro figlia Ylenia.
Alberto Fontana: “Oggi lavoro negli hotel di famiglia, basta calcio. Il primo stipendio fu un sollievo”Alberto Fontana, ex portiere di calcio, oggi lavora negli hotel di famiglia e ha lasciato il mondo dello sport.