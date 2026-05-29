Davide Borsellini calciatore in Kosovo | Stipendio normale ma vivo benissimo Un primo al ristorante 3 euro

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Davide Borsellini, ex calciatore dell’Udinese, ha commentato il suo trasferimento in Kosovo, affermando che il suo stipendio è normale e che vive bene. Ha aggiunto che può pranzare al ristorante con 3 euro e ha descritto il paese come un “altro mondo” rispetto all’Italia. Borsellini ha spiegato che la sua vita lì è molto diversa rispetto a quella italiana, senza fornire ulteriori dettagli.

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Il trasferimento in Kosovo ha cambiato la vita di Davide Borsellini, ex Udinese. "Qui è un altro mondo rispetto all'Italia". Pane a 40 centesimi, tasse al 12% e un ambiente sano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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