Davide Borsellini calciatore in Kosovo | Stipendio normale ma vivo benissimo Un primo al ristorante 3 euro

Notizia in breve

Davide Borsellini, ex calciatore dell’Udinese, ha commentato il suo trasferimento in Kosovo, affermando che il suo stipendio è normale e che vive bene. Ha aggiunto che può pranzare al ristorante con 3 euro e ha descritto il paese come un “altro mondo” rispetto all’Italia. Borsellini ha spiegato che la sua vita lì è molto diversa rispetto a quella italiana, senza fornire ulteriori dettagli.