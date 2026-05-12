Un paziente oncologico a Matera si trova in difficoltà a causa di problemi tecnici presso l’ospedale locale. I macchinari necessari per gli esami e le procedure sono rimasti inattivi per un guasto, impedendo l’effettuazione di un intervento chirurgico urgente. La situazione ha sollevato interrogativi sulla responsabilità nella gestione delle apparecchiature sanitarie da parte dell’Azienda Sanitaria Locale.

? Domande chiave Come può un guasto tecnico bloccare un intervento chirurgico urgente?. Chi deve rispondere della gestione dei macchinari all'ASM di Matera?. Perché la convocazione del paziente è stata annullata con una telefonata?. Quali conseguenze avrà questa denuncia sulla gestione oncologica provinciale?.? In Breve Quattro convocazioni per prova da sforzo annullate per guasti ai macchinari ASM.. Tre mesi di attesa per il pre-ricovero causati da problemi organizzativi interni.. Intervento chirurgico urgente per cisti vescicale rimandato per mancanza di esami cardiologici.. Criticità gestionali ASM Matera coinvolgono i direttori Maurizio Friolo e Marcello Tricarico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, paziente oncologico: “Blocco esami e macchinari guasti

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