Al Castello di Torrimpietra la quarta Giornata per la salute del paziente oncologico

Il 18 aprile, presso il Castello di Torrimpietra, si terrà la quarta edizione della Giornata dedicata alla salute del paziente oncologico. L’evento avrà luogo dalle 8.30 alle 13.00 e vede il patrocinio del Comune di Fiumicino. Durante la mattinata, sono previste diverse attività e incontri rivolti a pazienti e operatori del settore sanitario. La manifestazione si svolge in un edificio storico situato nel territorio comunale.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Il prossimo 18 aprile, dalle 8.30 alle 13.00, il Castello di Torrimpietra ospiterà la Quarta Giornata per la salute del paziente oncologico, iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino. L’evento si rivolge ai pazienti oncologici e ai medici, con l’obiettivo di presentare nuovi percorsi di supporto alla cura attraverso un approccio integrato accanto alle terapie tradizionali. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Un confronto sui percorsi di supporto alla cura. La giornata nasce con l’intento di offrire uno spazio di confronto e approfondimento su strumenti e pratiche che possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e ad alleviare le sofferenze legate alla malattia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Senigallia, paziente oncologico costretto a terra al pronto soccorso: indagine chiusa, nessuna responsabilità del personaleSi è conclusa l’indagine interna avviata dall’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona sul caso di Franco Amoroso, il paziente oncologico di 60... Paziente oncologico attende ore una barella al pronto soccorso, la denuncia della moglie: «C'è poco personale»Circa otto ore trascorse al pronto soccorso in attesa di una barella, alcune delle quali passate sdraiato sul pavimento a causa dei dolori causati...