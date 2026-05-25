Immissioni in ruolo docenti 2026 | in attesa delle pubblicazioni ufficiali come iniziare a calcolare i posti disponibili?

Con l'inizio della pubblicazione delle prime graduatorie di merito del concorso PNRR 3, molti candidati cercano di capire come stimare i posti disponibili per le immissioni in ruolo 202627. Essi attendono i dati ufficiali, ma al momento non sono ancora stati pubblicati dettagli precisi sui numeri di posti vacanti. Le prime graduatorie forniscono indicazioni, ma non definiscono ancora le assegnazioni definitive per le assunzioni.

Con l’inizio della pubblicazione delle prime graduatorie di merito relative al concorso docenti PNRR 3, moltissimi candidati si stanno chiedendo come fare a individuare i posti effettivamente disponibili per le prossime immissioni in ruolo 202627. La risposta si trova all’interno di specifici documenti che gli Uffici Scolastici Provinciali stanno progressivamente diffondendo in questo periodo. Vediamo come fare i primi calcolo in attesa della pubblicazione ufficiale da parte degli USP. Sebbene la gestione della procedura concorsuale faccia capo agli Uffici Scolastici Regionali, come spiega la prof.ssa Sonia Cannas in un suo recente reel su Instagram, i dati operativi sulle cattedre riguardano strettamente il livello provinciale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti, manca solo il decreto, quali novità sono previste

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