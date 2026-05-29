Il voto femminile nel 1946 Donne Democratiche | Una conquista da non dare per scontata

Il 2 giugno 1946 rappresenta il primo voto femminile a livello nazionale in Italia, in concomitanza con la nascita della Repubblica. Le Donne Democratiche hanno sottolineato che questa conquista non deve essere data per scontata. Quel giorno le donne italiane sono state chiamate a esprimersi per la prima volta sulle modalità di governo del Paese dopo la fine della monarchia. La data ha segnato un passaggio importante nel diritto di voto femminile.

Il 2 giugno segna due ricorrenze intrecciate nella storia italiana: la nascita della Repubblica e il primo voto politico delle donne a livello nazionale. Era il 1946 e, per la prima volta, le cittadine italiane partecipavano a una consultazione politica nazionale, entrando a pieno titolo nella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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1946-2026 Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant'anni

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