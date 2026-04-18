Inaugurato il Giardino di via Armellini-Tommaseo | un nuovo spazio verde per la città

È stato aperto al pubblico il nuovo Giardino di via Armellini-Tommaseo, un’area verde di circa 785 metri quadrati. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza delle autorità comunali, tra cui il sindaco e due assessori. Il giardino è stato creato su un’area precedentemente di proprietà di un ente pubblico, che ha deciso di cederla gratuitamente per questa realizzazione. La spazio è ora accessibile ai cittadini per attività all’aperto e relax.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, insieme all'assessora Valentina Ridolfi e all'assessore Mattia Morolli, hanno inaugurato il nuovo Giardino di via Armellini-Tommaseo, uno spazio verde pubblico di circa 785 metri quadrati realizzato grazie alla cessione gratuita dell'area da parte della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Un nuovo spazio di benessere in città: inaugurato il centro estetico ispirato alla filosofia giapponeseInaugurato l’8 marzo in via Macanno il nuovo spazio dedicato alla cura della persona con trattamenti personalizzati e relax orientale Una Festa della... A Umbertide inaugurato spazio verde in memoria del giornalista Donato FezzuoglioA Umbertide è stato ufficialmente inaugurato un nuovo spazio verde dedicato al giornalista Donato Fezzuoglio, scomparso nel 2022 dopo una vita spesa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inaugurato il giardino del partigiano Mignani; Ferrara, inaugurato il Giardino intitolato a Sergio Ramelli; Giardino del Tasso, completato il nuovo impianto di illuminazione; Scuola elementare di Voldomino, inaugurato il nuovo giardino didattico per gli studenti. Rimini, inaugurato il nuovo Giardino di via Armellini-Tommaseo - GalleryQuesta mattina il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad insieme all’assessora Valentina Ridolfi e all’assessore Mattia Morolli, hanno inaugurato il ... corriereromagna.it Inaugurato il nuovo giardino di via Armellini-Tommaseo. Convenzione col privatoQuesta mattina il Sindaco di Rimini Sadegholvaad, l'assessora Valentina Ridolfi e l'assessore Mattia Morolli hanno inaugurato il nuovo Giardino di via Armellini-Tommaseo a Bellariva, uno spazio verde ... msn.com Giardino di tulipani, ( Biellese ) - facebook.com facebook Sguardi fiorentini Parco del Bobolino Giardino all’inglese a scala urbana, con numerosi alberi appartenenti a specie diverse, con il Parco delle ex Scuderie Reali è estensione oltre le mura medievali dello storico Giardino di Boboli. @Fondazione_DF #Fire x.com