Il primo Giardino Alzheimer d’Italia Intitolato alla madre di Italo Calvino
Venerdì alle 9 sarà inaugurato il primo Giardino Alzheimer d’Italia, situato all’interno di un parco pubblico. Il giardino sarà intitolato a Eva Mameli Calvino, madre dello scrittore italiano. La cerimonia vedrà la presenza di autorità e rappresentanti locali. L’area è stata progettata per creare uno spazio dedicato alle persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie.
Sarà intitolato a Eva Mameli Calvino, il Giardino Alzheimer all’interno dei Giardini pubblici, la cui inaugurazione è prevista per venerdì alle 9. Sarà il primo in Italia a trovare spazio all’interno di un’area verde pubblica, e la sua dedicazione rende onore alla madre dello scrittore Italo Calvino, prima donna a conseguire, nel 1915, la libera docenza in botanica presso un’università italiana. I contenuti per "Creare una comunità amica delle persone con fragilità. La cura del verde come strumento di benessere e inclusione sociale" sono stati al centro di una conviviale promossa da Fidapa Cesena Malatesta. Stefano Montalti, presidente della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Venerdì 29 maggio 2026 ore 9 a Cesena, presso i Giardini pubblici (via Verdi), ci sarà l'inaugurazione del Giardino Alzheimer dedicato a Eva Mameli Calvino. La cittadinanza è invitata. facebook
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