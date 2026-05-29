L'interprete di Daenerys, in una nuova intervista, ha parlato della sua esperienza nello show e di come non fosse libera nemmeno di cambiare una singola frase dei dialoghi. Emilia Clarke, in una nuova intervista, è tornata a parlare della serie Il Trono di Spade, in cui ha avuto la parte di Daenerys. L'attrice, in particolare, ha voluto chiarire le voci che erano emerse sul salario delle star, oltre a spiegare che il cast doveva seguire in modo fedele gli script, senza avere libertà creativa. Le notizie errate sul salario delle star Ricordando il modo in cui Il trono di spade le ha cambiato la vita, Emilia Clarke ha raccontato che il successo della serie le ha permesso di ottenere la sicurezza finanziaria quando era ancora molto giovane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Trono di Spade, Emilia Clarke chiarisce le voci sul salario delle star: "Fossero vere, avrei 2 Porsche!"

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