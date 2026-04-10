Mercoledì 3 | una protagonista del Trono di Spade tra le guest star

Mercoledì 3, Netflix ha annunciato i dettagli delle prossime puntate della serie, confermando la partecipazione di Jenna Ortega nel ruolo della giovane Addams. Tra le guest star ci sarà anche un’attrice nota per aver interpretato un personaggio in una celebre serie televisiva. La produzione sta preparando nuovi episodi che vedranno alcuni attori apparire in ruoli speciali. Nessuna altra informazione è stata diffusa sui dettagli delle scene o sui personaggi coinvolti.

Netflix ha svelato un aggiornamento riguardante gli interpreti delle prossime puntate dello show con star Jenna Ortega nel ruolo della giovane Addams. Tra le guest star della stagione 3 di Mercoledì ci sarà anche Lena Headey, la star della serie Il Trono di Spade, in cui aveva la parte di Cersei. Le riprese dello show targato Netflix sono attualmente in corso e la produzione ha condiviso un nuovo aggiornamento sugli attori coinvolti. Chi reciterà in Mercoledì 3 Tra le new entry nelle fila degli interpreti che reciteranno nella terza stagione di Mercoledì c'erano già Eva Green, che avrà la parte della sorella di Morticia (qui potete scoprire i primi dettagli del personaggio), Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mercoledì 3: una protagonista del Trono di Spade tra le guest star Leggi anche: Una delle star de "Il Trono di Spade" ad Apiro, l'uomo più forte del mondo Júlíus Björnsson ospite di Panatta Dragon Trainer 2: icona de Il trono di spade sostituita da una star di Ted LassoUno dei personaggi più scoppiettanti del sequel di Dragon Trainer, nonché il 'miglior cacciatore di draghi in circolazione', ha trovato il suo... TOP10 Serie tv più viste DI SEMPRE su Netflix #serietv #top10 #netflix #classifica #davedere Temi più discussi: Mercoledì 3: una protagonista del Trono di Spade tra le guest star; Supergirl, il trailer del film con Milly Alcock; Su Netflix domina The killer, il thriller adrenalico dove il cuore è più forte del cervello; Più di 60 serie tv tratte da libri in arrivo nel 2026. Mercoledì 3: una protagonista del Trono di Spade tra le guest starNetflix ha svelato un aggiornamento riguardante gli interpreti delle prossime puntate dello show con star Jenna Ortega nel ruolo della giovane Addams. movieplayer.it La star de Il trono di spade Lena Headey entra nel cast di MercoledìOgni incubo ha bisogno di nuovi volti. È la frase con la quale la pagina ufficiale della serie di Netflix Mercoledì su Instagram annuncia in un post tre nuovi attori per il cast della terza stagione ... ansa.it Il mondo del cinema piange la morte di Michael Patrick, attore della sesta stagione de Il Trono di Spade. A dare la notizia sua moglie Naomi Sheehan: https://fanpa.ge/26pVe - facebook.com facebook