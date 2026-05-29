Una serata dedicata allo sport, all’intrattenimento e alla solidarietà, organizzata da Sweet Years. Mercoledì 27 maggio, al Pero Sporting Club, si è tenuto “SWEET YEARS – Il Torneo del Cuore”, iniziativa realizzata in collaborazione con Cun Company e Sportland. Protagonisti i Superboys, team di Sweet Years protagonista della Bombeer League, la selezione Sportland e la squadra Cun Company, in un evento che intende riportare il brand alle proprie origini: il campo da calcio. Si, perché l’iconico cuore nasce proprio dallo storico gesto di esultanza di Bobo Vieri, che alzò la maglia dando vita all’iconico simbolo. “Sweet Years è nato su un campo da calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il Torneo del Cuore" di Sweet Years: a Pero un evento con musica, flash mob e tanto calcio

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