Un flash mob organizzato dall'associazione 'Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco' si è svolto oggi a Roma. Durante l'evento, è stato ricordato come la presenza di un defibrillatore abbia permesso di salvare una vita. La giornata ha visto anche la partecipazione di familiari e sostenitori, sottolineando l'importanza di strumenti salvavita in situazioni di emergenza. La manifestazione si è conclusa con un momento di riflessione pubblica sulla diffusione di dispositivi di primo intervento.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2026 "È solo perché c'era il defibrillatore che è stato salvato e oggi lui, insieme alla sorella, ai genitori. da qualche parte ci sono papà e mamma. ecco il papà. Ma soprattutto c'è Gianni che lo ha salvato grazie al defibrillatore, che è uno strumento facile, accessibile e immediato. Se si interviene entro i primi 4 o 5 minuti si salva una vita", così Giorgio Mulè di Forza Italia al Flash Mob sulla prevenzione a Montecitorio, organizzato dall'associazione 'Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco'.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Flash Mob di 'Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco', Mulè: Defibrillatore strumento fondamentale

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: In piazza Montecitorio, oggi, il flash mob - dedicato alla prevenzione - dell’Associazione Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco.; Flash Mob di 'Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco', Mulè: Defibrillatore strumento fondamentale; Flash Mob a Montecitorio sulla prevenzione contro il rischio infarto; Danza Insieme, l’agorà del ballo ai Fori Imperiali.

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