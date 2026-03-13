Limbiate non dimentica Luca Attanasio | flash mob e torneo solidale per chiedere la verità sull’omicidio dell’ambasciatore in Congo

A Limbiate si sono svolti un flash mob al centro commerciale e un torneo con la Nazionale cantanti, entrambi per ricordare Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso cinque anni fa in Congo. Le iniziative hanno coinvolto la comunità locale e sono state organizzate con l’obiettivo di chiedere la verità sull’omicidio. Entrambi gli eventi sono stati annunciati come momenti di solidarietà e memoria pubblica.

Limbiate (Monza e Brianza) – Prima un flash mob al centro commerciale, ora il torneo con la Nazionale cantanti, sempre con un solo obiettivo: non dimenticare Luca Attanasio, l’ambasciatore d’Italia ucciso cinque anni fa in un agguato in Congo. Dopo il passaggio a Limbiate del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato in Vaticano, nel giorno del quinto anniversario della morte del giovane ambasciatore cresciuto a Limbiate, la città prosegue con le iniziative per chiedere verità sulla fine prematura del diplomatico, dalla carriera tracciata ma tragicamente interrotta quel mattino di febbraio del 2021. Attanasio Il flash mob. Nei giorni scorsi le allieve della scuola di ballo RazzMTazz della maestra Monica Fleri e della As Pinzano della maestra Claudia Russo hanno realizzato la coreografia all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Limbiate non dimentica Luca Attanasio: flash mob e torneo solidale per chiedere la verità sull’omicidio dell’ambasciatore in Congo Articoli correlati Repubblica del Congo, 5 anni fa l’omicidio dell’ambasciatore Attanasio: a Milano messa con Parolin(Adnkronos) – Sarà il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, a presiedere, domenica 22 febbraio, alle 11. Il segretario di Stato Vaticano a Limbiate per commemorare l’ambasciatore Luca AttanasioChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luca Attanasio Il padre di Luca Attanasio, ucciso 5 anni fa: Un piano preciso per assassinarlo, deluso dallo StatoLimbiate, 21 febbraio 2026 – «Luca manca tantissimo a noi come famiglia, ma credo che manchi molto anche all’Italia e al mondo in tempi come questi, perché lui era uno che sapeva mettere il dialogo ... ilgiorno.it Luca Attanasio e la verità in fondo a una miniera. L’attività estrattiva, gli affari sporchi: I killer non erano ‘solo’ dei predoniLimbiate (Monza) – Il niobio, simbolo chimico Nb, numero atomico 41, è un metallo di transizione raro, grigio-bianco, morbido e duttile, noto per l’alto punto di fusione (quasi 2.500 gradi centigradi) ... ilgiorno.it