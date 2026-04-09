A Bergamo, la Caritas celebra i suoi cinquant'anni di attività con una manifestazione chiamata

Per celebrare mezzo secolo di attività sul territorio, Caritas organizza domenica 19 aprile una manifestazione sportiva e sociale denominata Sulla stessa strada, con percorsi che attraverseranno i luoghi simbolo della solidarietà a Bergamo. L’iniziativa, presentata mercoledì mattina presso il dormitorio Galgario, prevede diverse distanze tra i 5 e i 18 chilometri, con un percorso che collegherà il parco Ermanno Olmi a piazzale Alpini. Un itinerario tra impegno sociale e tessuto urbano. La proposta non si limita alla semplice attività fisica, ma mira a far scoprire ai partecipanti le realtà dove l’associazione opera quotidianamente per sostenere chi vive in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo: 50 anni di Caritas tra sport e solidarietà in città

Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietàL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la...

Temi più discussi: Sulla stessa strada: una camminata per celebrare i 50 anni di Caritas; A Bergamo tutti in cammino per la Caritas, contro i pregiudizi; Soap Rally. L’edizione numero 50; Sulla stessa strada, una camminata firmata Caritas nei luoghi dell’accoglienza a Bergamo.

«Sulla stessa strada», una camminata solidale per i 50 anni di CaritasTutti in cammino con la Caritas, alla scoperta dei luoghi della città che ogni giorno accolgono e danno speranza e ascolto a persone in stato di fragilità e di grave marginazione. ecodibergamo.it

Il 21 marzo l’Assemblea dei 50 anni di ANAP BergamoI soci di ANAP Bergamo, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati aderente a Confartigianato Imprese Bergamo, si riuniranno in assemblea sabato 21 marzo per festeggiare un momento particolare ... bergamonews.it

Le campagne bergamasche si tingono di giallo. La foto del giorno è di Mari Foieni. #lafotodelgiorno #buongiorno #ecodibergamo #cuorebergamasco #ivostriscatti https://www.ecodibergamo.it/galleries/premium/Foto/giallo-primavera-o_1012529_14/ - facebook.com facebook

Mercoledì 8 aprile il centravanti, ai box per una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere convocato per la sfida di sabato 11 a Bergamo. Variabile Raspadori x.com