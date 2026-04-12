Il tenente Antonio Rizzo conclude il periodo formativo al Comando di Ferrara

Il tenente Alberto Rizzo ha completato il suo periodo di formazione presso il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara. La fase di addestramento si è conclusa dopo diversi mesi di lavoro sul campo, durante i quali ha svolto attività operative e di supporto ai colleghi. La sua esperienza si inserisce nel percorso di crescita professionale all’interno dell’ente, che prevede monitoraggi e formazione continua.

Volge al termine il periodo di ‘training on the job’ del tenente Alberto Rizzo presso il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara. Il giovane ufficiale, 23enne originario di Napoli e frequentatore dell’ultimo anno di corso presso la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma, si appresta a.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Al Liceo Classico “Pietro Giannone” si conclude il percorso formativo sull’etica della donazioneSi conclude oggi al Liceo Classico Pietro Giannone un percorso formativo destinato alle classi dell’indirizzo Ippocrate. Perché il Comando Nato di Napoli all’Italia è una svolta per il fronte sud. Parla Minuto-RizzoLa conferma ufficiale del riassetto dei comandi della Nato riporta al centro del dibattito il ruolo del fronte sud dell’Alleanza e la sua rilevanza...