Il Super-Procuratore della Corte dei Conti | sulla giustizia il governo una ne pensa e cento ne sbaglia

Il Super-Procuratore della Corte dei Conti ha commentato criticamente l’operato del governo, affermando che ha molte idee sulla giustizia ma commette numerosi errori. La sua analisi si concentra sulle decisioni e sulle politiche adottate, senza entrare nel dettaglio di singoli provvedimenti. La dichiarazione si inserisce in un contesto di valutazioni critiche da parte di figure istituzionali riguardo all’azione governativa nel settore giudiziario.

Non c’è che dire, quanto alla giustizia il Governo Meloni una ne pensa e cento ne sbaglia. Sarà un caso? Dopo aver sterilizzato la colpa grave e aver messo un comodo tetto ai risarcimenti con la Legge 12026, il governo ha capito che mancava l’ultimo tocco di classe per pacificare definitivamente i rapporti tra controllori e controllati. La genialata è servita: l’introduzione del Super-Procuratore Nazionale (tecnicamente il Procuratore Generale munito di superpoteri gerarchici). Si è andati ben oltre il mito, si è inventata – probabilmente mediante l’uso dell’IA, preceduta da una conclamata deficienza naturale – una figura capace di accentrare le inchieste e riportare l’ordine tra i magistrati contabili periferici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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