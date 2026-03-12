Il procuratore della Lombardia commenta la riforma della Corte dei Conti, affermando che il tetto ai risarcimenti danneggia la collettività e che il 70% delle somme rimane a carico dei contribuenti. Negli ultimi tre anni, sono stati recuperati circa 51 milioni di euro in termini di introiti effettivi per gli enti danneggiati.

“Negli ultimi tre anni abbiamo recuperato, in termini di introiti effettivi per gli enti danneggiati, quasi 51 milioni di euro. Dati che difficilmente riusciremo a replicare dopo la riforma Foti, visto che il risarcimento non potrà superare il 30% del danno erariale accertato o due annualità di stipendio. Vuol dire che il 70% resta accollato a noi contribuenti. Danneggia i cittadini e la collettività”. Anche il procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia Paolo Evangelisti boccia la riforma della magistratura contabile con cui la maggioranza di destra ne ha limitato le funzioni e ha ridisegnato la responsabilità erariale di amministratori e funzionari pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma della Corte dei Conti, il procuratore della Lombardia: “Il tetto ai risarcimenti danneggia la collettività. Il 70% resta accollato ai contribuenti”

