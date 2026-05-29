Il sostegno alla disabilità gravissima Svolta dopo un’attesa lunga 7 mesi Via libera al decreto con i fondi

Lo stallo in cui versa il rinnovo del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza è finalmente finito. Si tratta del Piano dal quale dipendono le misure destinate alle persone con disabilità gravissima (B1) e grave (B2) e alle loro famiglie. Misure per le quali già da 7 mesi non è possibile presentare nuove richieste, nuove domande, proprio perché al vecchio Piano, scaduto il 31 ottobre 2025, non ne ha fatto seguito alcun altro. Risultato: chi beneficiava già delle misure, ha continuato a beneficiarne, chi doveva richiederle per la prima volta, è stato impossibilitato a farlo. Vale la pena ricordare che la platea degli interessati dalla B1 e dalla B2, in Lombardia, è di circa 30mila persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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