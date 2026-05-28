Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza è ancora in stallo, impedendo l’erogazione di fondi e misure per le persone con disabilità gravissima e grave. La mancata approvazione blocca le risorse destinate alle famiglie e ai soggetti interessati. Un rappresentante del governo è stato invitato a riferire sulla situazione. La questione riguarda l’assenza di decisioni ufficiali che permettano di sbloccare i finanziamenti necessari.

Davide Casati prova a riaccendere i riflettori sullo stallo nel quale versa l’approvazione, da parte del Governo, del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, quello dal quale dipendono le misure destinate alle persone con disabilità gravissima (B1) e grave (B2) e alle loro famiglie. La programmazione delle misure e il riparto dei fondi tra le Regioni per il triennio 2025-2027 sono da mesi in attesa del via libera dell’esecutivo. Un ritardo che porta con sé una ricaduta pesante: le domande per beneficiare della B1 e della B2 sono bloccate. Lo sono già dal 31 ottobre 2025, data alla quale è scaduto il Piano. Chi beneficiava delle misure... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabilità gravissima: "Fondi e misure in stallo. Lucchini venga a riferire"

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