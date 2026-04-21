Disabilità gravissima dalla Regione 19 milioni per il sostegno economico

La regione ha stanziato oltre 19 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima, garantendo il pagamento del beneficio economico di marzo. La somma è destinata a coprire le esigenze di chi si trova in condizioni di gravità severa. L’assegnazione riguarda esclusivamente la copertura delle prestazioni economiche previste per il mese specifico. La misura si inserisce in un intervento volto a sostenere economicamente chi si trova in situazioni di particolare difficoltà.

Oltre 19 milioni di euro destinati alle persone con disabilità gravissima per garantire il pagamento del beneficio economico relativo al mese di marzo. È quanto disposto dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali che ha impegnato complessivamente 19.499.098 euro a valere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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