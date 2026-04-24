Fabriano ecco il n uovo centro diurno per malati di Alzheimer

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri alle 17 si è svolta l'inaugurazione del nuovo centro diurno nella piazza principale della città. La struttura si trova in via 55 e offre assistenza a 24 persone con Alzheimer e altre forme di demenza. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. Il centro, chiamato Panas, è stato progettato per fornire supporto e servizi a chi ne ha bisogno.

Fabriano (Ancona) 24 aprile 2026 – Taglio del nastro ieri alle 17, in piazza Garibaldi 55, per il centro Panas, centro diurno per 24 persone con Alzheimer e demenze. A giugno seguirà "Il Gentile", residenza per anziani autosufficienti da 64 posti negli spazi dell'ex Hotel Le Muse. Due strutture, un unico disegno: portare i servizi dentro la città e non lasciare sole le famiglie. I numeri giustificano l'urgenza: nelle Marche si stimano 7mila persone con Alzheimer conclamato, oltre 30mila con sintomatologia almeno iniziale. Tra gli over 65, l'incidenza è di 58,7 casi ogni mille abitanti: una sfida sanitaria e sociale che, in una regione che invecchia, è destinata a crescere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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