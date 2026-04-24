Fabriano ecco il n uovo centro diurno per malati di Alzheimer

Ieri alle 17 si è svolta l'inaugurazione del nuovo centro diurno nella piazza principale della città. La struttura si trova in via 55 e offre assistenza a 24 persone con Alzheimer e altre forme di demenza. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. Il centro, chiamato Panas, è stato progettato per fornire supporto e servizi a chi ne ha bisogno.

Fabriano (Ancona) 24 aprile 2026 – Taglio del nastro ieri alle 17, in piazza Garibaldi 55, per il centro Panas, centro diurno per 24 persone con Alzheimer e demenze. A giugno seguirà "Il Gentile", residenza per anziani autosufficienti da 64 posti negli spazi dell'ex Hotel Le Muse. Due strutture, un unico disegno: portare i servizi dentro la città e non lasciare sole le famiglie. I numeri giustificano l'urgenza: nelle Marche si stimano 7mila persone con Alzheimer conclamato, oltre 30mila con sintomatologia almeno iniziale. Tra gli over 65, l'incidenza è di 58,7 casi ogni mille abitanti: una sfida sanitaria e sociale che, in una regione che invecchia, è destinata a crescere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, ecco il n uovo centro diurno per malati di Alzheimer Notizie correlate Cura e sostegno per i più fragili. Ecco il centro diurno Il PoggioneGROSSETO All’interno della struttura stavano cantando "Rose rosse", tutti insieme per ingannare il tempo mattutino e per stimolare un po’ gli ospiti. L’arte del ricordo: il liceo 'Mannucci' disegna i proverbi dei malati di AlzheimerJesi (Ancona), 13 marzo 2026 - La memoria remota degli anziani e la creatività dei giovani si sono incontrate per dare vita a “Parole di saggezza”,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regole anti-cinghiali a Fabriano, nuovo summit: Non lasciate rifiuti fuori dai bidoni; Caro pieno, ma quanto ti fai pagare. Ecco quanto ci costa in più un rifornimento di gasolio e benzina nelle Marche; Il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia. Fabriano Centro di aggregazione, riprendono le attività per i ragazzi dai 13 ai 25 anniFabriano - La Giunta Comunale ha approvato il progetto Infrastrutturazione del Sistema Territoriale delle Politiche Giovanili 2.0, stanziando circa 30mila euro ... qdmnotizie.it Nuovo gestore per lo chalet dei giardini pubblici di Fabriano(ANSA) - FABRIANO, 21 APR - Il Comune di Fabriano (Ancona) ha affidato la gestione dello Chalet dei Giardini Pubblici Regina Margherita alla società Goldline Group srl. L'atto è in fase di pubblicazio ... msn.com Altre date disponibili per la mostra di documenti d'archivio allestita in occasione della Paper Week! Sarà possibile visitare la mostra nella sede dell'Archivio Storico su appuntamento ([email protected]) - facebook.com facebook