Fiumicino gara per il servizio di assistenza ai malati di Alzheimer e alle famiglie

Il Comune di Fiumicino ha avviato una gara per affidare il servizio di assistenza ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie. L’incarico sarà assegnato tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il capitolato di gara si riferisce a un “servizio sollievo” destinato a residenti nel territorio comunale. La scelta del fornitore avverrà nelle prossime settimane.

Fiumicino, 12 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino intende affidare, attraverso procedura negoziata sul MePA, il servizio di cura e assistenza delle persone affette da Alzheimer e dei loro familiari residenti nel territorio comunale, definito nel capitolato come “servizio sollievo”. L’appalto riguarda l’organizzazione e l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali domiciliari a favore degli utenti segnalati dal Servizio sociale comunale. L’affidamento avverrà ai sensi degli articoli 50 e 128 del decreto legislativo 36 del 2023, tramite una procedura rivolta agli operatori economici iscritti al Mercato elettronico per la fornitura di servizi sociali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

