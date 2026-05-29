Il sindaco di Londra ha completato lo Hajj nella città natale di Maometto. Dopo aver partecipato a un canto islamico in Consiglio comunale a Birmingham, è partito per la Mecca. La visita si è svolta senza incidenti e si è conclusa con la preghiera rituale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante o dopo l’evento.

Adesso ce ne sono almeno due. C’è quella della Londra multietnica e multiculturale, con il 15% di residenti musulmani e con il sindaco Sadiq Khan, di origini pakistane, islamico, che posta sui social le sue foto del pellegrinaggio alla Mecca. E c’è quella dell’Ungheria che difende le sue radici cristiane. Anche costringendo il nuovo premier, Péter Magyar, quello che doveva riportare il sereno nei burrascosi rapporti con l’Ue dei laicisti militanti, a rimangiarsi la proposta di modificare la Carta fondamentale della repubblica, purgandola dai riferimenti alla «cultura cristiana». Il mayor della City, sui social, si è detto «davvero onorato e fortunato per aver potuto praticare lo Hajj», il pellegrinaggio musulmano nella città santa, che tutti i fedeli devono compiere almeno una volta nella vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il sindaco di Londra pellegrino alla Mecca

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