il pellegrinaggio alla mecca in tempi di guerra

Nonostante l’aumento dei costi, le presenze di pellegrini alla Mecca durante lo Hajj sono rimaste stabili. La partecipazione non ha subito flessioni nonostante le tensioni legate a un conflitto in corso. Le autorità saudite hanno confermato che l’afflusso dei fedeli si mantiene elevato rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali indicano che il numero di visitatori durante il pellegrinaggio si aggira sugli stessi livelli di periodi senza crisi.

Le presenze in Arabia Saudita per lo Hajj non sono in calo, nonostante prezzi più alti, qualche volo in meno e missili intercettori a difesa dei luoghi sacri Nella notte fra domenica e lunedì sono cominciati i sei giorni dello Hajj, il pellegrinaggio annuale verso la Mecca, città sacra per le persone di religione islamica. Il pellegrinaggio è uno dei cinque pilastri dell’Islam e ogni anno porta in Arabia Saudita quasi due milioni di pellegrini da tutto il mondo, in pochi giorni. Quest’anno si svolge in condizioni ancora fortemente condizionate dalla guerra in Medio Oriente: fino a poche settimane fa l’Arabia Saudita era oggetto degli attacchi di ritorsione dell’Iran e il traffico aereo nell’intera regione era perlopiù bloccato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Pilgrims from Western countries join Hajj despite Middle East war

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