Il sindaco di Barcellona | Stop ai B&B entro il 2028

Il sindaco di Barcellona ha annunciato che entro il 2028 sarà vietato aprire nuovi B&B in città. La decisione mira a migliorare la vivibilità dei residenti, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione. La misura riguarda esclusivamente nuove strutture, mentre le attività già operative potranno continuare. La proposta è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale. La normativa entrerà in vigore tra circa cinque anni.

di Pietro Mecarozzi La vivibilità dei cittadini prima di tutto. È lo slogan che fa da ponte tra due città distanti oltre settecento chilometri: Firenze e Barcellona. Entrambe hanno imposto una serie di politiche abitative per arginare il fenomeno delle locazioni a breve termine. Una battaglia politica e sociale, che divide, ma porta anche i suoi frutti, ci racconta il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni. Collboni, Firenze come Barcellona mette un freno alla bolla degli affitti a breve termine. Che cosa ne pensa? "A Barcellona stiamo cambiando le regole del gioco per garantire il diritto all’abitare. Ci stiamo concentrando su due fronti: la regolamentazione a breve termine per mitigare l’impatto, e la costruzione a lungo termine per generare alternative future. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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