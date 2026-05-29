Il sindaco di Barcellona | Stop ai B&B entro il 2028

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco di Barcellona ha annunciato che entro il 2028 sarà vietato aprire nuovi B&B in città. La decisione mira a migliorare la vivibilità dei residenti, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione. La misura riguarda esclusivamente nuove strutture, mentre le attività già operative potranno continuare. La proposta è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale. La normativa entrerà in vigore tra circa cinque anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Pietro Mecarozzi La vivibilità dei cittadini prima di tutto. È lo slogan che fa da ponte tra due città distanti oltre settecento chilometri: Firenze e Barcellona. Entrambe hanno imposto una serie di politiche abitative per arginare il fenomeno delle locazioni a breve termine. Una battaglia politica e sociale, che divide, ma porta anche i suoi frutti, ci racconta il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni. Collboni, Firenze come Barcellona mette un freno alla bolla degli affitti a breve termine. Che cosa ne pensa? "A Barcellona stiamo cambiando le regole del gioco per garantire il diritto all’abitare. Ci stiamo concentrando su due fronti: la regolamentazione a breve termine per mitigare l’impatto, e la costruzione a lungo termine per generare alternative future. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il sindaco di barcellona stop ai bampb entro il 2028
© Quotidiano.net - Il sindaco di Barcellona: "Stop ai B&B entro il 2028"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

El Cartel de Sinaloa ya llegó al Caribe — y nadie lo quiere admitir | Análisis

Video El Cartel de Sinaloa ya llegó al Caribe — y nadie lo quiere admitir | Análisis

Notizie e thread social correlati

Il sindaco di Barcellona: “Stop ai B&B entro il 2028. Noi e Firenze sulla strada giusta contro gli affitti brevi per i turisti”Il sindaco di Barcellona ha annunciato che entro il 2028 saranno vietati i bed and breakfast nella città.

Barcellona: entro il 2028 spariranno gli affitti turistici per le famiglieEntro il 2028, la città di Barcellona eliminerà gli affitti turistici destinati alle famiglie.

Temi più discussi: Barcellona incorona Melangela Scolaro: festa nella notte per Sud chiama Nord; Il sindaco di Barcellona: Stop ai B&B entro il 2028. Noi e Firenze sulla strada giusta contro gli affitti brevi per i turisti; Barcellona Pozzo di Gotto, Scolaro sindaca ma senza maggioranza in Aula: tutti i consiglieri eletti e le preferenze; E’ ufficiale: Melangela Scolaro è il nuovo sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto.

il sindaco di barcellonaIl sindaco di Barcellona: Stop ai B&B entro il 2028La vivibilità dei cittadini prima di tutto. È lo slogan che fa da ponte tra due città distanti oltre settecento chilometri: Firenze e Barcellona. Entrambe hanno imposto una serie di politiche abitativ ... quotidiano.net

il sindaco di barcellonaElezioni a Barcellona: Melangela Scolaro sindaco col 40%, battuto Barbera. Il miracolo di De Luca: Abbiamo smontato un sistema I RISUTATI: LISTE E CONSIGLIOMelangela Scolaro è il nuovo sindaco di Barcellona, al termine di una sfida al cardiopalmo, con il 40,45%. Barbera è rimasto al 39,83%. Con un'affluenza che ... messina.gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web