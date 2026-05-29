Entro il 2028, la città di Barcellona eliminerà gli affitti turistici destinati alle famiglie. La decisione riguarda le piattaforme di prenotazione e le licenze per le case vacanze. La misura mira a limitare il numero di alloggi disponibili per i turisti e a favorire l’uso residenziale degli immobili. La notizia ha suscitato discussioni tra operatori del settore e autorità locali sulla possibile ripercussione sul mercato immobiliare.

? Domande chiave Come influenzerà questa mossa il mercato immobiliare di Firenze?. Perché le città europee chiedono l'intervento dell'Unione Europea?. Quali conseguenze avrà la riduzione degli affitti per i residenti?. Come potrà il turismo restare vitale senza espellere le famiglie?.? In Breve Affitti Barcellona calati del 2,7% tra marzo 2024 e dicembre 2025.. Sindaca Funaro guida Firenze verso politiche simili per contrastare la crisi abitativa.. Comitato Salviamo Firenze protesta con croci rosse sui palazzi del centro storico.. Piano prevede raddoppio produzione case pubbliche per mitigare la segregazione spaziale.. Il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, ha annunciato che gli appartamenti destinati agli affitti turistici spariranno dalla città entro il 2028 per restituire circa 10mila unità al mercato residenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barcellona: entro il 2028 spariranno gli affitti turistici per le famiglie

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