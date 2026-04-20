L’8 maggio prossimo, il Papa Leone XIV visiterà Napoli e Pompei per celebrare il primo anniversario del suo pontificato. L’evento vedrà la partecipazione di circa 30.000 fedeli che prenderanno parte alle celebrazioni e agli incontri in entrambe le città. La visita si inserisce in un calendario di eventi religiosi e culturali, con appuntamenti ufficiali e momenti di preghiera pubblica.

L’8 maggio prossimo, in occasione del primo anniversario dell’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV sarà ospite di Napoli e Pompei, con un programma che prevede l’incontro con circa 30.000 fedeli in piazza del Plebiscito. La visita, caratterizzata dallo slogan Camminava con loro, vedrà il Pontefice percorrere le vie storiche della città partendo dal lungomare fino al cuore religioso e civile del capoluogo campano. Il cronoprogramma della giornata di venerdì 8 maggio inizia nella zona archeologica di Pompei, dove il Santo Padre trascorrerà la mattinata prima di spostarsi verso Napoli tramite elicottero. L’arrivo nel capoluogo partenopeo è fissato per le ore 15:15 presso la rotonda Diaz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli e Pompei nel cuore del Papa: 30.000 fedeli per Leone XIV

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