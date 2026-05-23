Papa Leone XIV ad Acerra | la città blindata accoglie il Pontefice nel cuore della Terra dei Fuochi

Notizia in breve

Acerra si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, con le vie del centro cittadino decorate con striscioni, colori del Vaticano e gigantografie del Pontefice. La città è stata messa sotto stretta sorveglianza per motivi di sicurezza, con accessi controllati e strade chiuse al traffico. L’arrivo del Papa, previsto in un momento di forte attesa, ha suscitato emozioni tra i residenti e le autorità locali, che hanno organizzato eventi e iniziative per la visita.