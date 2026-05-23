Papa Leone XIV ad Acerra | la città blindata accoglie il Pontefice nel cuore della Terra dei Fuochi
Acerra si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, con le vie del centro cittadino decorate con striscioni, colori del Vaticano e gigantografie del Pontefice. La città è stata messa sotto stretta sorveglianza per motivi di sicurezza, con accessi controllati e strade chiuse al traffico. L’arrivo del Papa, previsto in un momento di forte attesa, ha suscitato emozioni tra i residenti e le autorità locali, che hanno organizzato eventi e iniziative per la visita.
Acerra si prepara ad accogliere Papa Leone XIV in un clima di forte emozione e grande attesa. La città, blindata per motivi di sicurezza, vive ore intense tra striscioni, colori del Vaticano e gigantografie del Pontefice sistemate lungo le strade e davanti ai negozi del centro cittadino. Le immagini raffigurano Leone XIV mentre passeggia serenamente tra la gente, quasi a voler anticipare simbolicamente il suo arrivo tra i fedeli. Un segnale forte per una comunità che da anni combatte contro le ferite ambientali della Terra dei Fuochi e che domani vivrà una giornata storica. Oggi, nella Cattedrale di Acerra, Papa Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell’inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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